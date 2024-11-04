Yılmaz: Tek Haneli Enflasyon Hedefimiz Var

YILMAZ’DAN ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Yılmaz, sosyal medya üzerinden Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan ekim ayı enflasyon verilerine dair görüşlerini paylaştı. “Toplumsal refahı artırmak amacıyla uyguladığımız ekonomi programı ile dezenflasyon sürecinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesini ve tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmayı hedefliyoruz.” sözleriyle, uygulamaları sayesinde dezenflasyon sürecini sürdüreceklerini ifade etti. Ayrıca, ekim ayında tüketici fiyatlarının yüzde 2,88 oranında artış gösterdiğini ve yıllık enflasyonun yüzde 48,58 seviyesine gerilediğini açıkladı. Son beş ayda yıllık enflasyondaki azalışın yaklaşık 27 puan olduğunu belirtti.

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTISLAR VE ÇEKİRDEK ENFLASYON

Cevdet Yılmaz, ekim ayı enflasyonunda gıda fiyatlarının etkisinin belirgin olduğunu ve sezon geçişinin etkisiyle taze meyve ve sebze gruplarında fiyat artışları yaşandığını aktardı. Ancak, geçici etkiler ortadan kaldırıldığında, çekirdek enflasyon göstergelerindeki aylık değişimlerin bir önceki aya göre azaldığı ve yıllık enflasyon düzeylerinin gerilediğini vurguladı. Yurt içi üretici fiyatlarındaki gelişmenin de tüketici fiyatları üzerindeki maliyet baskısının giderek hafiflediğini gösterdiğini ifade etti.

2024 BEKANTILARI

Yılmaz, 2024 yılının son çeyreğinde dönemsel fiyatlama etkisinin azalmasını, hizmet enflasyonunda iyileşmelerin yaşanmasını ve küresel emtia fiyatlarındaki olumlu gelişmelerin dezenflasyon sürecine katkıda bulunmasını beklediklerini dile getirdi. Bu açıklamalar, ekonomideki iyileşme sürecine dair umut verici bir tablo oluşturuyor.