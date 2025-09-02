Yılmaz Tunç: İtiraz Yolu Açık

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI

Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından İstanbul İl Kongresinde yaşanan usulsüzlükler ve menfaat sağlama iddiaları ile seçmen iradesine etki etmeye yönelik belirtilen eylemler nedeniyle İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde bir dava açıldı. Mahkemenin verdiği ara karar ile; Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde belirlenen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin görevlerinden tedbiren uzaklaştırılmasına, il başkanı, il yönetim kurulu ve il disiplin kurulu yetkilerini kullanmak için geçici bir kurul görevlendirilmesine ve 39. Olağan Kurultay sürecine ait kongre takviminde bulunan seçim çalışmaları kapsamında yalnızca İstanbul İl Örgütü tarafından gerçekleştirilecek ilçe kongreleri ve İl Kongresi seçim işlemlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi.

İTİRAZ HAKKI MEVCUT

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin görevden alınması talebi ve İstanbul İl Kongresinde alınan tüm kararların yürütmesinin tedbiren durdurulması talepleri mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme tarafından kabul edilen kararlar açısından HMK 394. Maddesine göre itiraz yolu mevcut olup, ihtimallerin reddedilen bölümlerine yönelik HMK 391. Maddesi gereğince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yapılabilecektir.

YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Mahkemenin verdiği ara karar, yargılama süreci sırasında telafisi güç zararların önlenmesi amacıyla alınan bir ihtiyati tedbir niteliği taşımakta olup nihai bir hüküm içermemektedir. Yargılama süreci devam etmekte ve ilerleyen günlerde konu ile ilgili daha fazla gelişme yaşanması beklenmektedir.