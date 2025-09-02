Yılmaz Tunç: İtiraz Yolu Açık

İSTANBUL İL KONGRESİNDE USULSUZLUK İDDİALARI

Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada, CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından meydana gelen usulsüzlükler, menfaat sağlama iddiaları ile seçmen iradesini etkilemeye yönelik eylemler sebebiyle İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada verilen ara karara dair bilgiler sundu. Mahkeme, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri’nin tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmalarına karar verdi. Ayrıca, il başkanı, il yönetim kurulu ve il disiplin kurulu yetkilerini kullanmak üzere geçici bir kurul görevlendirilmesi gerektiği de belirtildi.

KONGRE SÜRECİNE ETKİSİ

Mahkeme kararı, 39. Olağan Kurultay süreci için kongre takviminde belirtilen seçim çalışmalarından sadece İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve İl Kongresi seçim işlemlerinin tedbiren durdurulmasına yönelik bir karar içeriyor. Ancak, Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınması ve İstanbul İl Kongresi’nde alınan tüm kararların hükümlerinin durdurulması talepleri ise reddedildi.

Mahkeme tarafından kabul edilen kararlar üzerine, HMK 394. maddesi gereğince itiraz yolunun açık olduğu belirtilirken, reddedilen karar kısımlarına yönelik olarak HMK 391. maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusunda bulunulabileceği ifade edildi. Verilen ara karar, yargılama süreci boyunca doğabilecek telafisi güç zararlara karşı bir ihtiyati tedbir niteliği taşıyor. Bununla birlikte, nihai bir hüküm olmadığının altı çizildi ve yargılama sürecinin devam etmekte olduğu bilgisi paylaşıldı.