Yılmaz Tunç: PKK Çağrıya Uymazsa Gereğini Yapar

TARİHİ SÜRECİN SONUNA YAKLAŞILIYOR

Türkiye’de önemli bir dönem yaşanıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin terör örgütünün silah bırakması ve tasfiye edilmesi yönündeki çağrısıyla başlayan süreçte sona doğru gidiliyor. DEM Parti heyeti, İmralı’daki ziyareti sonrasında teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın mesajını kamuoyuna aktardı.

ÖCALAN’IN AÇIKLAMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CNN Türk’te gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya yaptığı silah bırakma ve kendini feshetme çağrısıyla ilgili görüşlerini paylaştı. DEM Parti heyetinin İmralı’ya üç kez gittiğine ve bu görüşmeler sonucunda terör örgütü başkanının açıklamalarının kamuoyuyla paylaşıldığına dikkat çekti. “Üçüncü görüşmenin sonunda da terör örgütü elebaşının terör örgütüne yönelik açıklamasını kamuoyuyla paylaştılar. Hem Türkçe hem de Kürtçe olarak paylaştılar” dedi.

DEVLET GEREKENİ YAPAR

Bakan Tunç, çağrının muhatabının tamamen terör örgütü olduğunu belirterek, “Bu çağrı nasıl karşılık bulacağı, muhatabının bunu nasıl değerlendireceği elbette ki önümüzdeki süreçte gözlemlenecek. Terörsüz bir Türkiye diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devleti ve dolayısıyla hukuk devleti şiddeti kabul etmez, bunu başından beri söylüyoruz. Terör örgütü kendini fes ederse zaten problem yok; hayır bu çağrıyı ben dikkate almıyorum deyip eylemlerine devam ederse, o zaman da devlet gereğini yapar. Sayın Cumhurbaşkanımızın hep ifade ettiği o silahlarınızı bırakırsınız ya da silahlarınızla birlikte gömülürsünüz.” ifadelerini kullandı.

PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİL

Bakan Tunç, “Özellikle şunu ifade edelim, şehit ailelerimizi incitecek, onları üzecek, milletimizi rahatsız edecek hiçbir adım atılmaz. Burada muhatap terör örgütü elebaşı, muhatap devlet değildir terör örgütüdür. Burada herhangi bir pazarlık söz konusu olamaz.” diyerek durumu vurguladı.