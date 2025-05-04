Yılmaz Tunç, Soruşturma Başlatıldığını Duyurdu

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’nın sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımlar sebebiyle bir soruşturma açıldığını duyurdu. Tunç, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu soruşturmanın resen başlatıldığını aktardı.

DUYGULARA DOKUNAN PAYLAŞIMLAR

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar geniş bir tepki topladı. Bu durum, kamuoyunda çeşitli tartışmalara yol açtı.