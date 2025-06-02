Yılmaz Tunç’tan 10. Yargı Paketi Açıklaması: Cezalar Artıyor

YENİ CEZAKANUNU PAKETİNİN KABULÜ

Türkiye, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için kapsamlı bir değişikliğe imza attı. “10. Yargı Paketi” olarak bilinen “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Adalet Komisyonu tarafından TBMM’de kabul edildi. Genel kurulda da onaylanması beklenen bu hukuk paketi, 30 maddeden oluşuyor ve hukuk sisteminde köklü değişiklikler öngörüyor.

Bakan Tunç’tan Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketinin kabul edilmesinin ardından sosyal medya üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, “Cezasızlık algısının ortadan kaldırılacağını, suçla mücadelede daha güçlü adımlar atılacağını ve infaz sisteminde ıslah edici bir anlayışın benimseneceğini” belirtti. Yeni paket, toplumda adalet algısını güçlendirmek, cezaların caydırıcılığını artırmak ve suçluların rehabilitasyonunu sağlamak hedefini güdüyor.

Suçla Mücadelede Etkinlik Artıyor

Yeni düzenlemelerle, infaz sisteminde suçla mücadele edici bir yaklaşım benimsenecek. Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan mahkumlar, rehabilite edilerek tekrar suç işlemelerinin önlenmesi amacıyla koşullu salıverilmeden yararlanabilecek. İkinci tekerrür hükümlerine tabi olanların, hapis cezasının 4’te 3’ünü iyi haliyle geçirmeleri halinde, koşullu salıverilme hakkı elde edebilecekleri belirtiliyor.

İnsana Yönelik İnfaz Yaklaşımı

Paketle birlikte özel infaz usullerinin kapsamı da genişletilecek. Kasten işlenen suçlarda hapis cezası sürelerinin artırılmasi planlanırken; 70 yaş üstü ve hamile kadın mahkumların konutlarında cezalarını çekmelerine olanak tanınacak. Ağır hastalık ya da engellilik durumu olanların cezasının evlerinde infaz edilmesi de hedefler arasında.

Çocuklar İçin Eğitim ve Rehabilitasyon

Çocuk hükümlüler için ceza infaz sisteminde de değişiklik yapılacak. Çocuk kapalı ceza infaz kurumlarından çocuk eğitimevine geçiş, iyi hal değerlendirmesi sonucunda gerçekleşecek. Kasıtlı suçlardan ceza alan çocuklar, cezalarının doğrudan çocuk eğitim evlerinde infaz edileceği ifade ediliyor.

Trafikte Güvenlik Artıyor

10. Yargı Paketi ile trafik suçlarıyla daha etkin bir mücadele sağlanacak. Trafikte yol kesme eylemleri münferit suç olarak düzenlenecek ve bu eylemi gerçekleştirenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşacak. Ayrıca, alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullananların cezaları da artırılacak.

Şiddet ve Tehdit Suçlarına Karşı Önlemler

Vücut dokunulmazlığına yönelik işlenen kasten yaralama suçlarıyla ilgili cezalar artırılacak. Tehdit suçlarına yönelik ceza düzenlemeleri güçlendirilecek ve söz konusu suçların ciddiyetine göre ceza süreleri de artırılacak. Bu önlemler, toplumda güvenlik hissini pekiştirmeyi amaçlıyor.

Dijital Ortamda Kişilik Hakları Korunuyor

Paketle birlikte, dijital ortamda kişilik haklarının korunması için düzenlemeler yapılacak. İnternet üzerinden kişileri hedef alan saldırılarda, mağdurlara hukuki yollarla karşılık verme imkânı sağlanacak. Sulh ceza hâkimleri, içerik ihlali durumlarında hızlı karar alarak vatandaşların haklarını koruyacak.

Noterlikte Disiplin Kuralları Yeniden Düzenleniyor

Noterlik Kanununda disiplin hükümleri de gözden geçirilecek. Disiplin yaptırımları hukuken belirli ve öngörülebilir şekilde tanımlanacak. Adalet Bakanı, yeni düzenlemelerin TBMM Genel Kurulundan da geçeceğine inandığını dile getirerek, halkın adalete olan güveninin artırılacağını belirtti. Türkiye’nin adalet anlayışı, hukukun üstünlüğü ilkesine dayanacak ve ülkenin adalet sistemi güçlendirilecek.