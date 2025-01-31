Yine Bir Can Alan Sarı Serum

OLAYIN GELİŞİMİ

17 Ocak’ta Yüreğir ilçesinde üzücü bir olay gerçekleşti. Gripal enfeksiyon geçiren evli ve 2 çocuk annesi Selinay Yüksekbaş, eczacı kalfası M.M. ile iletişime geçerek serum yapılmasını talep etti. İddiaya göre, M.M. 10 farklı ilacı karıştırarak halk arasında ‘sarı serum’ olarak bilinen atom serumunu hazırladı.

HASTANEBİLGİSİ VE MÜDAHALE

M.M., hazırladığı serumu uygulamak için Yüksekbaş’ın evine gitti. Bir süre sonra Selinay Yüksekbaş fenalaştı ve durumu ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ederek Yüksekbaş’ı hastaneye kaldırdı.

YAŞAMINI KAYBETMESİ VE SONRASI

Ne yazık ki Selinay Yüksekbaş, 18 Ocak’ta hastanede yaşamını yitirdi. Yüksekbaş’ın cenazesi otopsinin ardından defnedildi. Olayın hemen ardından polis M.M.’yi gözaltına aldı, fakat ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma süreci ise başlatıldı.