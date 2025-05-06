Yıpranma Payı Kısıtlandı Meslekler İçin!

SGK’DAN TARİHİ DEĞİŞİKLİK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) uygulamasında bir dönüm noktasına ulaştı. Erken emeklilik hakkı tanıyan bu sistemde, kötüye kullanımları önlemek için Nisan 2025 itibarıyla meslek kodu sınırlamaları uygulanmaya başlayacak. Bu kapsamda, müdürlerden balık toptancılarına, bar çalışanlarından muhasebecilere kadar birçok meslek grubunun yıpranma payı hakları sonlandırılacak. Artık işverenlerin bu hakkı belgeyle kanıtlaması gerekiyor. SGK’nın yeni düzenlemesi ile etkilenen meslekler detaylandı.

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI NEDİR?

Fiili hizmet süresi zammı, ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan bireylere tanınan özel bir uygulama olarak öne çıkıyor. Bu sistem, çalışanların prim gün sayısını artırıyor ve emeklilik yaşını düşürerek daha erken emeklilik imkanını sunuyor. Ancak SGK, bazı işverenlerin riskli olmayan meslekleri yanlış bir şekilde bu kapsama dahil ettiğini tespit etti. Nisan 2025’te yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile bu suistimaller son bulacak.

YENİ DÜZENLEME: BELGEYLE İSPAT ZORUNLULUĞU

SGK’nın yayımladığı genelgeye göre, Nisan 2025 itibarıyla fiili hizmet süresi zammı bildiriminde bulunabilmek için işverenlerin çalışanın işin riskine maruz kaldığını belge ile ispatlaması gerekecek. Bu sistem, 5510 sayılı Kanun’un 4/a kapsamında çalışanlar için meslek kodu sınırlaması getirecek. Kısıtlanan meslek kodlarıyla yapılan bildirimler sistem tarafından reddedilecek ve işverenlere hata mesajı gönderilecek. İşverenler, bağlı oldukları Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvurarak çalışanın FHSZ’ye tabi olduğunu belgelemek zorunda kalacak. Hangi meslekler etkilenecek?

KAPSAM DIŞI BIRAKILAN MESLEKLER

SGK, 98 sayfalık meslek kodu listesi ile yıpranma payı kapsamından çıkarılan meslekleri duyurdu. Yayınlanan listede yer alan ve ‘yıpranma payı’ hakkından faydalanma imkanı kısıtlanan meslek gruplarının bazıları şunlardır:

– Belediye başkanları

– Bar çalışanları

– Balık toptancıları

– Uluslararası ticaret uzmanları

– Muhasebeciler

– Mali işler sorumluları

– Spor kulübü yöneticileri

Yeni düzenleme ile ilk 100’de yer alan bazı meslek kodları arasında birçok üst düzey yönetici ve siyasi parti temsilcisi de bulunuyor. Bu değişiklik, SGK’nın yıpranma payı uygulamasına dair önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.