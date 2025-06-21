YKS, 2.5 Milyon Adayı Bekliyor

YKS BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21 Haziran’da saat 10.15’te gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başladı. 165 dakika sürecek olan TYT’yi, 22 Haziran Pazar günü sabah 10.15’te başlayacak 180 dakikalık Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve aynı gün saat 15.45’te yapılacak 120 dakikalık Yabancı Dil Testi (YDT) takip edecek. TYT oturumu tüm adaylar için zorunlu olacak. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleriyle lisans programlarına yerleşmeyi planlayan adaylar AYT’ye; dil puanıyla tercih yapacak olanlar ise YDT’ye katılacak. TYT’de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testleri yer alacak.

ADAY SAYISI VE TESTLER

Bu yıl YKS’ye toplam 2 milyon 560 bin 640 aday başvurdu. AYT’ye 1 milyon 721 bin, YDT’ye ise 215 bin 447 aday katılacak. Adayların yaklaşık 813 bini son sınıf öğrencisi, 1 milyon 102 bini mezun durumda. AYT oturumunda adaylara Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1, sosyal bilimler-2, matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan kitapçık verilecek. YDT ise İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde gerçekleştirilecek.

SINAV GÜVENLİĞİ VE ATILAN ADIMLAR

Sınavda toplam 4,5 milyon kitapçık basıldı ve var olan süreçte yaklaşık 1 ton kâğıt kullanıldı. Üç oturumda 592 bin 272 görevli yer alacak. TYT’de 333 bin, AYT’de 226 bin, YDT’de ise 32 bin görevli görev alacak. Sınavların güvenliği için 52 bin polis ve 93 bin 718 kamera kullanılacak. Ayrıca, evrakların taşınması için binlerce şehir içi ve şehirler arası araç göreve hazır durumda bulunacak.

SINAV GİRİŞİ VE YASAKLAR

Adaylar, sınava giriş belgelerini ÖSYM’nin internet sitesinden edinmeli ve çıktısını yanlarında bulundurmak zorunda. Belgesiz olan adaylar sınava alınmayacak. Sınav binalarına cep telefonu, saat, çanta, anahtarlık, takı gibi eşyalarla girmek yasak. Ancak, toplu iğne, toka, ulaşım kartı ve kemer gibi basit nesneler serbest bırakılacak.

Sınavın ilk dakikaları ve son 15 dakikasında salondan çıkmak yasak. Tuvalet için bile çıkmak mümkün değil ve salondan çıkan aday tekrar içeri alınmayacak. Sınav sonrasında değerlendirme yapılırken, yanlış cevapların dörtte biri doğru sayısından çıkarılacak. Sonuçların 28 Temmuz’da açıklanması planlanıyor.