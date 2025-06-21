YKS, Adaylar İçin Zorlu Başlangıç

SINAVIN BAŞLAMA TARİHİ VE ATAĞI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bugün (21 Haziran) saat 10.15’te gerçekleşen Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlamış durumda. 165 dakika sürecek olan TYT’nin ardından, 22 Haziran Pazar günü sabah 10.15’te başlayacak 180 dakikalık Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve aynı gün saat 15.45’te yapılacak 120 dakikalık Yabancı Dil Testi (YDT) gelecek. TYT oturumu tüm adaylar için zorunlu olacak.

SINAVLARA KATILIM VE TEST İÇERİĞİ

Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleriyle lisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar AYT’ye; dil puanıyla tercih yapacak adaylar ise YDT’ye giriyor. TYT’de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testleri yer alacak. AYT’de ise adaylara Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1, sosyal bilimler-2, matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan kitapçık verilecek. YDT, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde yapılacak.

ADEY SAYILARI VE SINAV DÜZENİ

Bu yıl YKS’ye toplam 2 milyon 560 bin 640 aday başvuru yaptı. AYT’ye 1 milyon 721 bin, YDT’ye ise 215 bin 447 aday katılacak. Adayların yaklaşık 813 bini son sınıf öğrencisi, 1 milyon 102 bini de mezun durumda. Sınavda toplam 4,5 milyon kitapçık basıldı ve yaklaşık 1 ton kâğıt kullanıldı. Üç oturumda 592 bin 272 kişi görev yapacak. TYT’de 333 bin, AYT’de 226 bin, YDT’de 32 bin görevli yer alacak. Güvenliği sağlamak amacıyla 52 bin polis, 9 bin 598 dedektör ve toplamda 93 bin 718 kameranın kullanılacağı belirtiliyor.

SINAV GÜVENLİĞİ VE GİRİŞ BELGELERİ

Adaylar, sınava giriş belgelerini ÖSYM’nin internet sitesinden temin edecek ve sınava gelirken çıktısını yanlarında bulundurmak zorundalar. Belgesiz adaylar sınava alınmayacak. Ayrıca, sınav binalarına cep telefonu, saat, çanta, anahtarlık, takı ve benzeri eşyalarla girmek yasak. Ancak toplu iğne, toka, ulaşım kartı ve kemer gibi basit nesneler serbest olacak.

SINAV SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME KURALLARI

Sınavın ilk dakikalarında ve son 15 dakikasında salondan çıkmak, tuvalet dahil, yasak. Salondan çıkan aday bir daha içeri alınmayacak. Sınavın değerlendirilmesinde yanlış cevapların dörtte biri doğru sayısından çıkarılacak. Sonuçların 28 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.