YKS Barajı Kaldırıldı, Sonuçlar Şaşırttı

BARAJ PUANI KALDIRILDIĞINDAN BERİ ARTAN ADAY SAYISI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) baraj puanı uygulamasının 2022 yılında kaldırılmasının ardından, sıfır veya eksi netle üniversiteye yerleşen adayların sayısı her yıl artış gösteriyor. 2023 yılında 107 olan bu sayı, 2024’te 203’e yükseldi ve 2025’te de 179’a ulaştı.

YERLEŞİLEN BÖLÜMLERİN ÇEŞİTLİLİĞİ

Bu adaylar arasında çocuk gelişimi, diyaliz, odyometri, patoloji laboratuvar teknikleri, fizyoterapi gibi sağlık bölümleri bulunuyor. Ayrıca bilgisayar destekli tasarım, aşçılık, sosyal hizmet, mimari restorasyon, grafik tasarımı ve uluslararası ilişkiler gibi popüler programlara da yerleşen adaylar mevcut. 2022 yılında barajın kaldırılmasıyla birlikte YKS’nin ilk aşaması olan TYT’de Türkçe ya da Matematik testlerinden birinden 0,5 net yapılması durumunda, adayların 2 yıllık ön lisans programları için geçerli TYT puanı hesaplanabiliyor. 4 yıllık lisans programlarına tercih yapabilmek için ise TYT’de puanın hesaplanması ve AYT’de ilgili testlerden en az birinden 0,5 net yapılması gerekiyor.

EKSI NETLE KAZANILAN BÖLÜMLERİ GÖRMEK

Bu yıl içinde eksi netle üniversiteye yerleşen 179 aday arasında, yine diyaliz, patoloji laboratuvar teknikleri, fizyoterapi, odyometri gibi sağlık bölümleri ve bilgisayar destekli tasarım, çocuk gelişimi, aşçılık, sosyal hizmet, mimari restorasyon, grafik tasarımı ile uluslararası ilişkiler gibi gözde programlar yer alıyor.

EĞİTİMCİLERİN ÖNERİLERİ

Eğitimcilerin bu durumla ilgili iki önerisi dikkate değer. Birincisi, yarım net çıkarma zorunluluğu kuralının esnetilmesi ve puanın hesaplanmasına kaynaklık eden testlerin tamamından en az yarım net çıkarma zorunluluğu getirilmesi. İkincisi ise, öğrenci puanının hesaplanmasına kaynaklık eden testlerden herhangi birinden yarım net çıkarmasına rağmen, toplam netleri sıfırın altında olan adayların puanlarının hesaplanmaması gerektiği yönünde.