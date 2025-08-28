YKS Barajı Kalktı, 179 Aday Yerleşti

BARAJ PUANI KALDIRILDIKTAN SONRAKİ ARTAN SAYILAR

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) baraj puanı uygulamasının 2022 yılında kaldırılmasının ardından, sıfır ya da eksi netle üniversiteye yerleşen adayların sayısı her geçen yıl artış gösteriyor. 2023 yılında bu sayı 107 iken, 2024’te 203’e yükseldi ve 2025 yılında 179’a ulaştı.

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLERİN SEÇTİĞİ BÖLÜMLER

Bu adaylar arasında çocuk gelişimi, diyaliz, odyometri, patoloji laboratuvar teknikleri, fizyoterapi gibi sağlık alanındaki bölümlerin yanı sıra bilgisayar destekli tasarım, aşçılık, sosyal hizmet, mimari restorasyon, grafik tasarımı ve uluslararası ilişkiler gibi popüler programlara yerleşenler de bulunuyor. Baraj puanı 2022 yılında kaldırıldığı için YKS’nin ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) süreçlerinde Türkçe veya Matematik testlerinden birinden 0,5 net yapan adayların 2 yıllık ön lisans programları için TYT puanı hesaplanabiliyor. Ayrıca, 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilmek adına da adayların TYT puanlarının hesaplanması ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile ilgili testlerden en az birinden 0,5 net yapması yeterli görülüyor.

EKSİ NETLE YERLEŞEN ADAYLARIN DURUMU

Öne çıkan detaylara göre, bu yıl 179 aday eksi net ile üniversiteye yerleşmiş durumda. Eksi netle kazanılan bölümler arasında diyaliz, patoloji laboratuvar teknikleri, fizyoterapi, odyometri gibi sağlık bölümleri bulunurken, bilgisayar destekli tasarım, çocuk gelişimi, aşçılık, sosyal hizmet, mimari restorasyon ve uluslararası ilişkiler ile grafik tasarımı gibi ilgi gören programlar da listede yer alıyor.

EĞİTİMCİLERDEN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Eğitimciler bu konuda iki önemli öneri sunuyor. İlk olarak, yarım net çıkarma zorunluluğu kuralının esnetilmesi ve o puanın hesaplanmasına katkıda bulunan testlerin tamamından en az yarım net çıkarma zorunluluğunun getirilmesi gerektiği ifade ediliyor. İkinci öneri ise, öğrencilerin puanlarının hesaplanmasına kayda değer olan testlerden herhangi birinden yarım net çıkarmasına rağmen, testlerin toplam netinin sıfırın altında olması durumunda o adaya puan hesaplanmaması gerektiği yönünde.