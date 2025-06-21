YKS başladı, 2.5 milyon aday terleyecek

ÖSYM’NİN YKS SÜRECİ BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21 Haziran’da saat 10.15’te gerçekleştirilecek Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile start aldı. 165 dakika sürecek olan TYT’nin ardından, 22 Haziran Pazar günü sabah 10.15’te başlayacak 180 dakikalık Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve aynı gün saat 15.45’te uygulanacak 120 dakikalık Yabancı Dil Testi (YDT) yer alacak. TYT oturumu, tüm adaylar için zorunlu bir sınav olacak. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleriyle lisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar AYT’ye; dil puanıyla tercih yapacak adaylar ise YDT’ye katılacak.

SINAVLARDA KULLANILACAK TESTLER

TYT içerisinde Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testleri bulunacak. AYT ise Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1, sosyal bilimler-2, matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık sunacak. YDT, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde uygulanacak. Toplamda bu yıl YKS’ye 2 milyon 560 bin 640 aday başvurdu. AYT’ye 1 milyon 721 bin, YDT’ye ise 215 bin 447 aday katılacak. Adayların 813 bini son sınıf öğrencisi, 1 milyon 102 bini ise mezun durumunda.

KAĞIT VE GÖREV LİSTESİ

Sınav sürecinde yaklaşık 4,5 milyon kitapçık basıldı ve bu da 1 ton kağıt kullanımını gerektirdi. Üç oturumda toplamda 592 bin 272 kişi görev alacak. TYT’de 333 bin, AYT’de 226 bin, YDT’de 32 bin görevli yer alacak. Ayrıca, sınav güvenliği için 52 bin polis, 9 bin 598 dedektör ve 93 bin 718 kamera kullanılacak. Evrakların taşınması için binlerce şehir içi ve şehirler arası araç görevlendirilecek.

SINAVDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Adayların sınava giriş belgelerini ÖSYM’nin internet sitesinden alması ve sınava gelirken çıktısını yanlarında bulundurması gerekecek. Belgesiz olan adaylar sınava alınmayacak. Sınav binalarına cep telefonu, saat, çanta, anahtarlık, takı ve benzeri eşyalarla girmek yasak. Ancak toplu iğne, toka, ulaşım kartı ve kemer gibi basit nesneler serbest olacak. Sınavın ilk dakikalarında ve son 15 dakikasında salondan çıkmak yasak. Adaylar, tuvalet dâhil, salondan çıkmaları durumunda tekrar içeri alınmayacak. Sınavın değerlendirilmesinde yanlış cevaplar, doğru sayısının dörtte biri kadar eksiltecek. Sonuçlar 28 Temmuz’da açıklanacak.