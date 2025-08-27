“YKS Birincileri Bölümlerini Seçti.”

YKS MARATONU SONA ERDİ

Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) gelen bilgilere göre, YKS sonuçları ile birlikte birincilerin yerleştikleri üniversiteler de belli oldu. Nizip Fen Lisesi mezunu Ahmet Eren Özyurtseven, TYT ve AYT sayısal puan türlerinde birinci olarak Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü burslu kazandı. AYT sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde birinci olan Özel Tan Fen Lisesi mezunu Muhammed İsmail Kuşat, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşti. Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi mezunu olan Mehmet Sarak, YDT İngilizce birincisi olarak İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne giriş yaptı. YDT Fransızca birincisi Galatasaray Lisesi mezunu Arda Eren Kartal ise Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programlarına burslu olarak yerleşti. YDT Arapça birincisi TOFAŞ Fen Lisesi mezunu Abdulvahap Burro İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne kabul edildi. YDT Rusça birincisi Haydarpaşa Lisesi mezunu Ediz Doğan Karakoç ise Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazandı.

MÜHENDİSLİK VE TIP TERCİH LİSTESİ

Geçen yıl YKS birincileri arasında 4 kişi mühendislik, 2 kişi iktisat, diğerleri ise işletme, ekonomi ve tıp bölümlerine yerleşmişti. 2023 yılı YKS birincileri arasında ise 3 kişi tıp, 2 kişi mühendislik, diğerleri ise hukuk, ekonomi, psikoloji ve ilahiyat bölümlerine yerleşti. 2022 yılındaki birincilerden 2 kişi mühendislik, 2 kişi tıp, 2 kişi hukuk ve diğerleri iktisat, psikoloji ve ilahiyat bölümlerine girdi. 2021 yılı birincileri arasında ise 2 kişi tıp, 2 kişi mühendislik and diğerleri hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, işletme ve psikoloji bölümlerine kayıt yaptırdı.

EK YERLEŞTİRME SÜRECİNE DİKKAT

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, tercih sürecinin ardından 1-5 Eylül tarihlerinde kayıt işlemlerinin gerçekleştirileceğini belirtti. Özvar, “Bir programa yerleşme başarısı gösteren bütün adaylarımızı, kayıtlarını yaptırarak üniversite yaşamının sunduğu imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu. Özvar, üniversite hayatının sadece diploma ile değil, aynı zamanda kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal anlamda gençlere çeşitli fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Ayrıca, yerleşemeyen adayların ek yerleştirme sürecini dikkatlice takip etmeleri gerektiğinin altını çizdi ve bu adayların az sayıda boş kontenjanlar için yeniden tercih yapma fırsatına sahip olacağını ifade etti.