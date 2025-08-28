YKS’de Baraj Kaldı, 179 Aday Yerleşti

BARAJ PUANININ KALDIRILMASI SONRASI ARTAN ADAY SAYISI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) baraj puanı uygulaması 2022 yılında kaldırıldığından bu yana, sıfır ya da eksi netle üniversiteye yerleşen adayların sayısı her yıl artış gösteriyor. 2023 yılında bu sayı 107 iken, 2024 yılında 203’e yükseldi. 2025 yılına gelindiğinde ise bu sayı 179’a ulaştı.

EKSİ NETLE KAZANILAN BÖLÜMLER

Eksi netle üniversiteye yerleşen adaylar, sağlık alanında çocuk gelişimi, diyaliz, odyometri, patoloji laboratuvar teknikleri, fizyoterapi gibi bölümlerin yanı sıra bilgisayar destekli tasarım, aşçılık, sosyal hizmet, mimari restorasyon, grafik tasarımı ve uluslararası ilişkiler gibi popüler programlara yerleşiyor. YKS’de barajın kaldırılması ile birlikte, YKS’nin ilk aşaması olan TYT’de Türkçe ya da Matematik testlerinden birinden 0,5 net yapması durumunda adayların 2 yıllık ön lisans programları için geçerli olan TYT puanı hesaplanabiliyor. Ayrıca, 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilmek amacıyla adayın TYT puanının hesaplanması ve AYT’de ilgili testlerden en az birinden 0,5 net yapması yeterli oluyor.

EĞİTİMCİLERDEN ÖNERİLER

Eğitimcilerin bu konuya dair iki önemli önerisi bulunuyor. İlk olarak, yarım net çıkarma zorunluluğu kuralı esnetilmeli ve puanın hesaplanmasına kaynaklık eden testlerin tamamından en az yarım net çıkarma zorunluluğu getirilmelidir. İkinci önerileri ise, adayın puan hesaplamasına kaynaklık eden testlerden herhangi birinden yarım net çıkarmasına rağmen, bu testlerin toplamında net toplamı sıfırın altında olan adayların puanlarının hesaplanmaması gerektiğidir.