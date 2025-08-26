Yks İstatistikleri Açıklandı: 779 Program Boş Kaldı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVININ (2025-YKS) YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme istatistikleri gün yüzüne çıktı. Yeni yayınlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu doğrultusunda tercih yapılacak program sayısı 21 bin 602 olarak ortaya kondu. Bu programlardan 779’una ise bir aday dahi yerleşmedi. Verilere göre, Türkiye genelinde 25 devlet üniversitesinde fen bilgisi öğretmenliği bölümünü kimse tercih etmedi, ayrıca 5 üniversitede de fizik, kimya, biyoloji öğretmenliği bölümleri boş kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sağlanan verilere göre, yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 310 bin 599 adaydan 1 milyon 412 bin 734’ü tercih yapma hakkı kazandı. Ülke genelindeki üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına 778 bin 298 aday yerleşirken, 47 bin 477 kontenjan boş kaldı. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) lisans ve ön lisans programlarına ise 100 bin 907 aday yerleşti. Devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 30 bin 153, ön lisans programlarında ise toplam 17 bin 324 kontenjan boş kaldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve yurtdışındaki üniversitelerde ise lisans programlarında 5 bin 200, ön lisans programlarında ise 861 olmak üzere toplam 6 bin 61 kontenjan dolmadı. Hangi okul türü daha başarılı oldu?

OKUL TÜRÜNE GÖRE BAŞARI DÜZEYLERİ

ÖSYM’nin verilerinde okul türlerine göre başarı düzeyleri de gözler önüne serildi. İstatistiklere göre, düz lise mezunlarından 337 bin 27 öğrencinin yerleştirme puanı hesaplandı ve bunlardan 102 bin 480’i bir programa yerleşti. Anadolu liselerindeki 920 bin 684 adayın yerleştirme puanı hesaplanyp, 323 bin 192’si bir yükseköğretim programına kayıt yapmaya hak kazandı. Bu okul türünde toplam 524 bin 684 aday tercihte bulundu. Fen liselerine giden 61 bin 436 adaydan 35 bin 771’i tercih yaparken, 29 bin 80 aday bir programa yerleşmeye hak kazandı. Özel liselerdeki 12 bin 367 adaydan ise 4 bin 365’i üniversiteye girdi. İmam hatip lisesi mezunlarının 162 bin 716’sı tercih yaptıklarını kaydedildi. Bu grubun 41 bin 511’i lisans bölümlerine, 29 bin 10’u ön lisans bölümlerine yerleşti. İmam hatip mezunlarından 25 bin 77 öğrenci, tercihini açık öğretim fakültelerinden yana kullandı. İmam hatip mezunlarının lisans bölümüne yerleşme oranı ise yüzde 25 olarak raporlandı. Tercih yapan öğrenciler arasında toplam 75 bin 595’i bir programa yerleşmeyi başardı.

YERLEŞEN ADAY SAYILARI VE ÖĞRENİM DURUMU

2025-YKS’de lise son sınıfta tercih yapan 394 bin 450 adaydan 234 bin 411’i yükseköğretim programlarına yerleşmeyi başardı. Bu adayların 133 bin 700’ü lisans, 87 bin 740’ı ön lisans, 12 bin 971’i ise AÖF programlarında öğrenim görme hakkı kazandı. Önceki yıllarda bir programa yerleşememiş olan ve bu yıl tercih hakkı kazanan 727 bin 693 adaydan 391 bin 517’si yükseköğretim programına yerleşti. Daha önce yerleşen ancak bu yıl da bir yükseköğretim programını kazanan 75 bin 328 adayın 21 bin 309’u lisans, 35 bin 321’i ön lisans, 18 bin 698’i AÖF programlarında öğrenim hakkı elde etti. Ayrıca daha önce bir yükseköğretim programını tamamlayan ve bu yıl sınava katılarak tekrar bir programa yerleşen 55 bin 916 adaydan 20 bin 525’i lisans, 20 bin 206’sı ön lisans, 15 bin 185’i AÖF programlarına yerleşti. Geçmişte yükseköğretimden kaydı silinen ve bu yıl tercih hakkı kazanan 21 bin 126 adayın 4 bin 198’i lisans, 7 bin 475’i ön lisans, 9 bin 453’ü AÖF programlarını kazandı.

TERCİH YAPILAN PROGRAMLAR VE BOŞ KALAN KONTENJANLAR

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda tercih yapılacak program sayısı 21 bin 602 olduğu açıklandı. Bu programlardan 779’una bir öğrenci dahi yerleşmedi. Boş kalan bu programların 306’sı devlet üniversiteleri, 228’i vakıf üniversiteleri ve 245’i ise KKTC ve yabancı üniversiteleri kapsamaktadır. Bu programlar için belirlenen kontenjan ise 5 bin 148 olarak kaydedildi. Devlet üniversitelerinde bir adayın bile yerleşmediği programların 30’u fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi öğretmenliklerinden meydana geliyor. Türkiye genelinde 25 devlet üniversitesinde fen bilgisi öğretmenliği programına hiç kimse yerleşmeyince dikkat çekti.

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINA YERLEŞENLER

Kılavuzda yer alan verilere göre, Türkiye genelinde 25 devlet üniversitesinde fen bilgisi öğretmenliği programına hiçbir öğrenci yerleşmedi. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal’ın derlemesine göre bu üniversiteler arasında Ağrı İbrahim Çeçen, Aksaray, Alanya Alaaddin Keykubat, Amasya, Bayburt, Bartın, Düzce, Erzincan Binali Yıldırım, Giresun, Hakkari, Kafkas, Karamanoğlu Mehmet Bey, Kırşehir, Kütahya Dumlupınar, Manisa Celal Bayar, Niğde Ömer Halisdemir, Ordu, Recep Tayyip Erdoğan, Siirt, Sinop, Sivas Cumhuriyet, Tokat Gaziosmanpaşa, Trabzon, Uşak ve Yozgat Bozok Üniversitesi bulunuyor. Fen bilgisi öğretmenliği bölümüne yalnızca bir adayın yerleştiği yükseköğretim kurumları arasında Süleyman Demirel, Adıyaman, Afyon Kocatepe, Atatürk, Burdur Mehmet Alif Ersoy ve Hatay Mustafa Kemal Üniversiteleri bulunmaktadır.