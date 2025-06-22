YKS Sonuçları 22 Temmuz’da Açıklanacak

YABANCI DİL TESTİ TAMAMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi. Üniversite adayları, YKS’nin ilk kısmı olan Temel Yeterlilik Testi’ni (TYT) dün tamamladı. İkinci oturumda yer alan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YDT, bugün gerçekleştirildi. YDT, saat 15.45’te başlayarak 120 dakika sürdü. Sınav, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapıldı ve her dilde toplam 80 soru yer aldı. Adaylardan İngilizce sınavına 206 bin 784, Arapça’dan 4 bin 331, Almanca’dan 2 bin 570, Fransızca’dan 1028 ve Rusçadan 735 kişi katılarak toplam 215 bin 448 aday bu sınava başvurdu. Sınav, saat 17.45’te sona erdi.

YENİ ADAYLAR VE SINAV MERKEZLERİ

YKS, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da 250 farklı sınav merkezinde yapıldı. Toplamda 592 bin 272 kişinin görev aldığı sınavda, TYT oturumunda 333 bin 836, AYT oturumunda 226 bin 138 ve YDT’de 32 bin 298 görevli yer aldı. Sınava katılan adayların 976 bin 697’si bu yıl YKS’ye ilk kez başvuru yaptı. En genç aday 15 yaşında, en yaşlı aday ise 81 yaşında olarak kaydedildi.

KADIN ADAYLAR ÖN PLANDA

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kadın adayların sayısı erkek adayları geride bıraktı. YKS’ye toplamda 1 milyon 375 bin 389 kadın, 1 milyon 185 bin 260 erkek olmak üzere 2 milyon 560 bin 649 aday başvuru yaptı. Engelli adaylar için özel olarak hazırlanan erişilebilir binalarda, TYT’ye 12 bin 607, AYT’ye 8 bin 352 ve YDT’ye ise 1094 engelli aday katıldı.

SONUÇLAR 22 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK

Bu yıl Hakkari’nin Şemdinli, Hatay’ın Hassa, Kocaeli’nin Dilovası, Kütahya’nın Gediz, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ve Zonguldak’ın Çaycuma ilçelerinde ilk kez YKS uygulandı. Ayrıca, soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki işlemlerinde görev alan 100’den fazla personel, sınav maratonu tamamlandığında ailelerine geri döndü. ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz’da duyurulacak.