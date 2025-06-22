YKS Sonuçları 22 Temmuz’da Açıklanacak

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ YDS SINAVI TAMAMLANDI

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleştirildi. Üniversite adayları, YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi’ni (TYT) dün tamamlamıştı. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve son oturum olan YDT’nin sınavları bugün yapıldı. Saat 15.45’te başlayan ve 120 dakika süren YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde uygulandı. Her dil kategorisinde toplam 80 soru yer aldı. Adayların tercih ettiği dillerde sınava katılım şöyle oldu: İngilizce için 206 bin 784, Arapça için 4 bin 331, Almanca için 2 bin 570, Fransızca için 1,028 ve Rusça için 735 aday olmak üzere toplamda 215 bin 448 aday sınava girdi. Sınav, saat 17.45’te sona erdi.

BÜYÜK BİR KATILIM ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞTİ

YKS, 81 il ve KKTC’nin Lefkoşa şehrinde 250 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınavda toplam 592 bin 272 kişi görev aldı. TYT oturumunda 333 bin 836, AYT oturumunda 226 bin 138 ve YDT oturumunda ise 32 bin 298 görevli sınavda yer aldı. Sınava katılan adaylardan 976 bin 697’si YKS’ye bu yıl ilk kez başvurdu. En genç aday 15, en yaşlı aday ise 81 yaşında olarak belirlendi.

KADIN ADAYLARDA ARTIŞ

Geçmiş yıl gibi bu yıl da kadın aday sayısı erkeklerden fazla oldu. YKS’ye, kadın adaylar 1 milyon 375 bin 389, erkek adaylar ise 1 milyon 185 bin 260 olmak üzere toplamda 2 milyon 560 bin 649 aday başvurdu. Engelli adayların ihtiyaçları doğrultusunda erişilebilir binalardaki uygun sınav salonlarında, TYT’ye 12 bin 607, AYT’ye 8 bin 352, YDT’ye ise 1,094 engelli aday katılım sağladı.

SONUÇLAR AÇIKLANIYOR

Bu yıl, Hakkari’nin Şemdinli, Hatay’ın Hassa, Kocaeli’nin Dilovası, Kütahya’nın Gediz, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ve Zonguldak’ın Çaycuma ilçelerinde ilk kez YKS uygulandı. Ayrıca, sınav için soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için ÖSYM’nin kapalı matbaa merkezinde çalışan 100’den fazla personel de sınav maratonunun ardında ailelerine dönebildi. ÖSYM takvimine göre YKS sonuçlarının 22 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.