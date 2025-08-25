YKS Sonuçları Açıklandı! ÖSYM Duyurdu

ÖSYM TERCİH VE YERLEŞTİRME SONUÇLARINI AÇIKLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih ve yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, adayların sonuçları “ykssonuc.osym.gov.tr” adresinden sorgulayabileceğini bildirdi.

TERCİH SÜRECİ VE KAYIT TARİHLERİ

1 Ağustos’ta başlayan üniversite tercih süreci, 13 Ağustos’ta sona erdi. Tercihlerin tamamlanmasının ardından ÖSYM, 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarına yerleştirme işlemlerini başarıyla tamamladı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ÖSYM’nin sonuç açıklama sisteminden öğrenebiliyor. Üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıt işlemleri ise 1-3 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ilgili açıklamasında, “Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM’nin ‘ykssonuc.osym.gov.tr’ adresinden öğrenebilirsiniz” dedi. Ayrıca, kayıtların 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacağını ve üniversitelerin kurumsal sayfalarından yapılacak açıklamaların takip edilmesinin faydalı olacağını belirtti.

DOLULUK ORANLARI VE YENİ PROGRAMLAR

Yükseköğretim Başkanı (YÖK) Erol Özvar, devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99’unun dolduğunu, ön lisans kontenjanlarının ise tamamen sunulduğunu aktardı. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk gibi programlarda, devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan herkesin dolduğunu belirtti. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97’yi aşarken öğretmenlik programlarında ise yüzde 95 olarak gerçekleşti. Özvar, “Yükseköğretim sisteminde istihdam odaklı başlattığımız dönüşüm kapsamında hayata geçirdiğimiz yapay zekâya, yeşil dönüşüme, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı programlara adaylarımız büyük teveccüh gösterdi” dedi ve bu yıl ilk kez açılan 27 programda tek bir kontenjanın bile boş kalmadığını ifade etti. Yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme süreci, önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından açıklanacak.