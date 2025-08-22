YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI HEYECANI

“YKS tercih sonuçları açıklandı mı?” sorusu, arama motorlarında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu konu üzerine yoğunlaşan adaylar, YKS tercih döneminin sona ermesiyle ÖSYM’ye olan dikkati artırdı. Herkes, YKS sonuçlarının bir an önce duyurulmasını dört gözle bekliyor. ÖSYM’nin resmi takviminde, sonuçlar için tam bir tarih olmamakla birlikte, geçmiş yılların tecrübeleri bazı ipuçları sunuyor.

GEÇMİŞ YILLARIN DENeyİMİ

Önceki yıllara bakıldığında, üniversite yerleştirme sonuçları genellikle ağustos ayının son haftasında adayların erişimine açıldı. Bu yıl için de benzer bir durum söz konusu. Üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceği göz önüne alındığında, sonuçların en geç 25-29 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

SONUÇLARA ERİŞİM YOLLARI

Sonuçlar açıklandığı anda, adaylar yerleştirme sonuçlarını sorgulamak için ÖSYM’nin resmi sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresini ziyaret edebilir. Bu siteye, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilirler. Ayrıca, ÖSYM’nin mobil uygulaması aracılığıyla da sonuçlara kolayca erişim sağlamak mümkün. Tüm adayların emeklerinin karşılığını almasını ve hayallerindeki üniversiteye yerleşmesini umuyoruz.