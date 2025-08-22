YKS TERCİH SONUÇLARI SORUSU SIKÇA ARATILIYOR

“YKS tercih sonuçları açıklandı mı?” sorusu, arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Adayların dikkati tamamen ÖSYM’ye yönelmiş durumda. YKS sonuçlarının bir an önce açıklanması bekleniyor. ÖSYM’nin resmi takviminde sonuçlarla ilgili net bir tarih henüz paylaşılmamış olsa da, önceki yılların deneyimleri bize önemli ipuçları sunuyor.

GEÇMİŞ YILLARIN DENEYİMLERİ

Geçmiş yıllarda, üniversite yerleştirme sonuçları genellikle ağustos ayının son haftasında duyuruldu. Bu yıl da benzer bir takvim bekleniyor. Üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacağı düşünülünce, sonuçların en geç 25-29 Ağustos tarihleri arasında açıklanması muhtemel.

SONUÇLARA ERİŞİM YOLLARI

Sonuçlar açıklandığı an, adaylar yerleştirme sonuçlarını sorgulamak için ÖSYM’nin resmi sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresini kullanabilir. Buraya, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilirler. Ayrıca, ÖSYM’nin mobil uygulaması üzerinden de sonuçlara kolayca ulaşmak mümkün. Tüm adayların, emeklerinin karşılığını bulmalarını ve hayallerindeki üniversiteye yerleşmelerini umuyoruz.