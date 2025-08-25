YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!

2025 YKS TERCİH VE YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tercih ve yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, sonuçların “ykssonuc.osym.gov.tr” adresinden sorgulanabileceğini bildirdi.

ÜNİVERSİTE KAYIT SÜRECİ BELİRLENDİ

1 Ağustos’ta başlayan üniversite tercih süreci 13 Ağustos’ta sona erdi. Tercihlerin tamamlanmasının ardından, ÖSYM 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarına yerleştirme işlemlerini gerçekleştirdi. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin sonuç açıklama sisteminden ulaşabiliyor. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt süreci de netleşti. ÖSYM kılavuzuna göre, kayıt işlemleri 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt işlemleri ise 1–3 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM’nin ‘ykssonuc.osym.gov.tr’ adresinden öğrenebilirsiniz. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır” dedi.

DOLULUK ORANLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Yükseköğretim Başkanı (YÖK) Erol Özvar’ın verdiği bilgilere göre, devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99’u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu. Devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının tümü dolmuş durumda. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97’yi aşarken, öğretmenlik programlarında neden doluluk oranı yüzde 95 olarak gerçekleşti. Özvar, “Yükseköğretim sisteminde istihdam odaklı başlattığımız dönüşüm kapsamında hayata geçirdiğimiz yapay zekâya, yeşil dönüşüme, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı programlara adaylarımız büyük teveccüh gösterdi” diyerek, “3’ü lisans, 24’ü ön lisans olmak üzere bu yıl ilk kez açtığımız 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı” bilgisini paylaştı. Yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme sürecinin ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından duyurulacağı belirtildi.