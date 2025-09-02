Yoğun Duman Ankaralıları Endişelendirdi

ANAYASAL AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, şehir genelinde hissedilen yoğun duman ve is kokusunun kaynağını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, “Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre; son saatlerde ilimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu/Araç’ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgârlarının etkisiyle ilimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup, ilimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır” denildi.

SON DURUM VE TEDBİRLER

Valilik, Ankara’da sağlık açısından herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Hava kalitesinin takip edildiği ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.