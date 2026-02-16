YÖK Başkanı Özvar Kontenjanları Azaltacak Programları Açıkladı

YÖK BAŞKANI ÖZVAR’DAN KONTENJAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Özvar, 2026 yılı itibarıyla hukuk programlarındaki kontenjanlarda, 2025 yılında devlet üniversitelerinde yaşanan düşüşe benzer bir azalma yapılacağını bildirdi.

ÖZVAR’DAN PROGRAMLARA İLİŞKİN DETAYLAR

Özvar, “Başta hukuk, psikoloji, eczacılık, diş hekimliği ve mimarlık olmak üzere bazı programların kontenjanları vakıf üniversitelerinde de değişen oranlarda azaltılacak.” şeklinde açıklama yaptı.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE HUKUK KONTENJANLARI AZALMIŞTI

Öte yandan, 2025 YKS kontenjanlarında devlet üniversitelerindeki hukuk programı kontenjanları yaklaşık yüzde 45 oranında azaltılmıştı.