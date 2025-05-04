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YÖK, İşçi Statüsü Olmaz Dedi

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YÖK’ÜN GÖRÜŞLERİNE ELEŞTİRİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere gönderdiği yazıda işçi statüsündeki kamu çalışanlarının, memur statüsündekilerin amiri olamayacağına ilişkin görüş bildirdi. Bu karara itiraz eden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, durumu değerlendirerek “Emeğin statüsü olmaz” dedi.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Alemdar, YÖK’ün açıklamasını eleştirirken, “İşçinin yöneticilik yapamayacağına dair ne Anayasamızda ne yasalarımızda bir engel var. Tersine, kamu görevlerinin liyakat esasına göre yürütülmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, YÖK’ün bu yaklaşımının hukuki bir geçerliliği olmadığını dile getiren Alemdar, “Yoruma dayalı, eşitlik ilkesini zedeleyen bir yaklaşımdır” dedi.

MÜCADELE SÖZÜ

Alemdar, tüm yasal yolların kullanılacağını belirterek, “Gerekirse bu meseleyi en üst makama, Cumhurbaşkanlığı’na kadar taşıyacağız. Bu anlayışın önüne geçmek, haklarımızı korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.

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