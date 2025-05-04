Yök, İşçi Statüsüne Karşı Görüş Bildirdi

YÖK’ÜN GÖRÜŞÜNE İTİRAZ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere gönderdiği yazıda işçi statüsündeki kamu çalışanlarının, memur statüsündeki çalışanların amiri olamayacağı yönünde bir görüş bildirdi. Bu karara karşı çıkan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, yazılı açıklamasında “Emeğin statüsü olmaz.” ifadesini kullandı.

EŞİTLİĞE AYKIRI MÜDAHALE

Alemdar, “YÖK’ün bu yönde görüş bildirmesi eşitliğe aykırı” diyerek, “İşçinin yöneticilik yapamayacağına dair ne Anayasamızda ne yasalarımızda bir engel var. Tersine, kamu görevlerinin liyakat esasına göre yürütülmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir.” şeklinde konuştu. YÖK’ün yazısındaki yaklaşımın hukuki bir geçerliliği bulunmadığını vurgulayan Alemdar, “Yoruma dayalı, eşitlik ilkesini zedeleyen bir yaklaşımdır.” şeklinde eleştiride bulundu.

MÜCADELE SÜRÜYOR

Tüm yasal yolların kullanılacağını belirten Alemdar, “Gerekirse bu meseleyi en üst makama, Cumhurbaşkanlığı’na kadar taşıyacağız. Bu anlayışın önüne geçmek, haklarımızı korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz.” diyerek durumu net bir şekilde ortaya koydu.