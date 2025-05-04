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YÖK, İşçi Statüsünü Red Etti

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YÖK’ÜN GÖRÜŞÜNE ELEŞTİRİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere gönderdiği yazıda işçi statüsündeki kamu çalışanlarının, memur statüsündeki çalışanların amiri olamayacağına dair bir görüş bildirdi. Bu duruma itiraz eden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, yaptığı yazılı açıklamada “Emeğin statüsü olmaz.” ifadesini kullandı.

EŞİTLİĞE AYKIRI YAKLAŞIM

Alemdar, “İşçinin yöneticilik yapamayacağına dair ne Anayasamızda ne yasalarımızda bir engel var. Tersine, kamu görevlerinin liyakat esasına göre yürütülmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir.” diyerek YÖK’ün yazısında belirtilen yaklaşımın hukuki bir geçerliliği olmadığını vurguladı. Ayrıca sözlerine, “Yoruma dayalı, eşitlik ilkesini zedeleyen bir yaklaşımdır.” eleştirisi ekledi.

MÜCADELE VURGUSU

Tüm yasal yolların kullanılacağını belirten Alemdar, “Gerekirse bu meseleyi en üst makama, Cumhurbaşkanlığı’na kadar taşıyacağız. Bu anlayışın önüne geçmek, haklarımızı korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz.” şeklinde konuştu.

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