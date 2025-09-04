YÖK, Özel Kontenjanlara 20 Bin Aday Yerleşti

ÖZEL KONTENJANLARA BÜYÜK İLGİ

Yükseköğretim Kurulu’nun yaptığı açıklamaya göre; üniversitelerde tanınan özel kontenjanlar, 2025-YKS’de büyük bir ilgi gördü. Bu yerleştirme sonuçlarına göre; bu kapsamda açılan kontenjanların büyük kısmı doldu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sebebiyle bölgedeki öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına 2023 yılında başlatılan depremzede kontenjanlarından; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde yaşayan adaylar ile depremden etkilenen iller dışında olan ama bu illerde ortaöğretimin son sınıfında eğitim gören adaylar faydalanabiliyor. 2025-YKS’de depremzede adaylar için ayrılan 9 bin 141 ek kontenjanın yüzde 95’i tamamlandı. Toplam 8 bin 726 aday yükseköğretim programlarına yerleşti.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA KONTENJAN

Şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar için vakıf yükseköğretim kurumlarında ayrılan 4 bin 45 burslu öğrenci ek kontenjanının 971’ine yerleştirme yapıldı. Böylece bu kontenjandaki doluluk oranı yüzde 24 olarak kaydedildi. Ayrıca, 34 yaş üstü kadınlara yönelik ek kontenjanlar kapsamında, 2023 yılında ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, yükseköğretim yolculuklarını tamamladı. Ön lisans programını bitiren 1557 kadın öğrenci bu yıl mezuniyet sevinci yaşadı. Yükseköğretim Kurulu tarafından hayata geçirilen ve daha önce yükseköğretim imkanlarından yararlanamayan 34 yaş üstü kadınlara, 2025-YKS’de 11 bin 682 ek kontenjan sunuldu. Toplamda 9 bin 309 kadın aday bu fırsattan yararlanarak üniversite eğitimi alma hakkı kazandı. Bu kontenjanlardaki doluluk oranı ise yüzde 80 oldu.

KONTENJANLARDA EŞİTLİK VURGUSU

2025-YKS’de şehit yakını, gazi, gazi yakını, depremzede ve 34 yaş üstü kadın adaylar için ayrılan toplam 24 bin 868 ek kontenjanın, 19 bin 6’sına yerleştirme yapıldı. Adaylar, henüz dolmayan 5 bin 862 kontenjan için önümüzdeki günlerde yapılacak ek yerleştirme sürecinde başvuru yapma şansına sahip olacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yaptığı yazılı açıklamada, yükseköğretimde kapsayıcılığı ve toplumsal katılımı önemsediğini belirterek, bu kontenjanlarla özellikle dezavantajlı adayların yükseköğretime erişimini kolaylaştırmayı amaçladığını ifade etti. Özvar, genel kontenjan ve özel kontenjan şartlarına göre tercih yapan ve yerleşen adayların, kendi grupları içinde ayrı sıralamalara tabi olduğunu vurgulayarak, “Böylece adaylar arasında herhangi bir hak kaybı veya eşitsizlik söz konusu değil” dedi.

Özvar, depremzede adaylar için ayrılan ek kontenjanların gençlerin eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Şehit eş ve çocukları ile gazi olan adaylar için ayrılan ek kontenjanların ise şehit yakınlarına ve gazilere duyulan minnettarlığın bir yansıması olduğunu ifade etti. 34 yaş üstü kadınlara yönelik ek kontenjanların fırsat eşitliğini artırma ve yükseköğretime adil erişimi sağlama hedefiyle tasarlanıp uygulandığını hatırlatan Özvar, dezavantajlı gruplara telafi imkanı sunabileceğini ve her bireyin eşit fırsatlara sahip olmasının sosyal devlet anlayışının gereği olduğunu söyledi.