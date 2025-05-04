YÖK’ün Eşitlik İlkesi Zedeleniyor

YÖK’ÜN GÖRÜŞ BİLDİRMESİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere ilettiği yazıda, işçi statüsündeki kamu çalışanlarının, memur statüsündeki çalışanların amiri olamayacağına dair görüş bildirdi. Bu karara itiraz eden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, yazılı bir açıklama yaparak “Emeğin statüsü olmaz.” dedi.

EŞİTLİĞE AYKIRI YAKLAŞIM

Alemdar, “İşçinin yöneticilik yapamayacağına dair ne Anayasamızda ne yasalarımızda bir engel var. Tersine, kamu görevlerinin liyakat esasına göre yürütülmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir.” şeklinde ifadelere yer verdi. YÖK’ün ortaya koyduğu görüşün hukuki bir geçerliliği bulunmadığını vurgulayan Alemdar, bu durumu “Yoruma dayalı, eşitlik ilkesini zedeleyen bir yaklaşım” olarak eleştirdi.

MÜCADELE VURGUSU

Tüm yasal yolların kullanılacağını belirten Alemdar, gerekirse bu konunun en üst makama, Cumhurbaşkanlığı’na kadar taşınacağını söyledi. “Bu anlayışın önüne geçmek, haklarımızı korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz.” ifadesini kullanan Alemdar, işçi haklarının savunulması gerektiği hususunda kararlılığını dile getirdi.