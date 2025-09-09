Gündem

Yokuştan İnen Otomobil, Takla Attı

yokustan-inen-otomobil-takla-atti

KAZA YERİ VE OLAY

Derecik köyünde bir kaza gerçekleşti. Köy yolunda seyreden Hayri Y. yönetimindeki 34 TU 0731 plakalı otomobil, iddialara göre yokuştan aşağı indiği esnada freni boşaldı. Hızlanan araç, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki yamaca çarptı ve takla attı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Yolda ters dönen araçta bulunan sürücü Hayri Y. ile Murat B. ve Faik Y. yaralandı. Olay sonrası hemen kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

