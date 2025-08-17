“Yol Signları Yeniden Düzenlenecek”

HIZ SINIRLARI GÜNCELLENİYOR

“Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık” başlıklı genelge, Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelge kapsamında hız sınırı levhaları, hız sınırı sonu işaretleri ve diğer trafik işaretlemeleri, güncel standartlara göre tekrar değerlendirilecek. Ülke genelinde, özellikle yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollar üzerindeki hız sınırlarını düşüren işaretlemeler gözden geçirilecek.

YAYA GEÇİTLERİ İNCELENECEK

Genelge ayrıca, meskun mahal dışındaki hemzemin yaya geçitlerinin standartlara uygunluk açısından inceleneceğini ve okul, hastane gibi istisna bölgeler haricindeki hemzemin yaya geçitlerinin kaldırılacağını belirtiyor. Çalışmalar, İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıklarıyla belediyeler gibi ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülecek.

DÜZENLEMELERİN HEDEFLERİ

Yeni düzenlemelerde “trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az, fakat gerektiği kadar çok olmalı” ilkesi esas alınacak. Tüm düzenlemeler, öncelikli yollarda 1 Eylül’e, diğer yollar için ise 31 Aralık’a kadar tamamlanacak. Bu düzenleme ile yaya geçitlerinden otoyollardaki tabelalara kadar her ayrıntı denetlenerek, sürücünün dikkatini dağıtan ya da gereksiz olan levhaların kaldırılması ve her yerde geçerli, sade ve net bir hız kuralının oluşturulması hedefleniyor.