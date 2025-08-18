Yolcu Otobüsü Devrildi: 3 Ölü, 20 Yaralı

KAZA SAAT 06.15 SIRALARINDA MEYDANA GELDİ

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sabahın erken saatlerinde bir yolcu otobüsü devrildi. Kaza, saat 06.15 civarında İstanbul-Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde Sancaktepe İlçesi’nin Paşaköy mahallesi bölgesinde gerçekleşti. Tokat’tan Tekirdağ yönüne giden yolcu otobüsü, şoförün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı ve ardından devrildi.

ÜÇ YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Olayda yapılan ilk değerlendirmelere göre, otobüste bulunan 35 yolcudan 3’ü yaşamını yitirdi, 20 kişi ise yaralandı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü hastaneler bölgesinde İstanbul Valiliği tarafından duyuruldu. Ayrıca, kaza ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.