Yolcu Otobüsü Şarampole Düştü: 36 Ölü

KAZA DETAYLARI VE CAN KAYIPLARI

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde bu sabah saatlerinde bir yolcu otobüsü kaza yaptı. 50 yolculu otobüs, Almora bölgesinde 200 metre derinliğindeki bir vadiye düşerek en az 36 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kazadan sonra birçok yolcu yaralandı ve bazı yolcuların otobüsün camından nehre fırladığı bildirildi.

KAZANIN NEDENİ VE SORUŞTURMA

Polis, otobüsün 42 kişilik olduğunu belirtirken, kazanın aşırı yüklemeden kaynaklı olabileceğini dile getirdi. Kazayı araştırmak için bir soruşturma başlatılırken, can kaybının artabileceği ifade edildi. “ÖLENLERİN AİLELERİNE TAZMİNAT ÖDENECEK” açıklamasıyla birlikte, hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödenecek.