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Yolcu Uçağı Kaçırınca Aprona Koştu

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OLAYIN GERÇEĞİ

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir olay gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Pegasus Havayolları’nın İstanbul-Diyarbakır seferi için yolcu alımını tamamlayan uçak kalkış için pist başına doğru ilerlemeye başladı. Bu süreçte, geç kalan bir yolcu, uçuşuna yetişemediği için ‘gate’ kapısını atlayarak aprondaki uçağa doğru koşmaya başladı.

POLİS MÜDAHALESİ

Havayolu personelinin durdurmak istediği yolcu, onlara aldırış etmeden koşmaya devam etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, durumu kontrol altına alarak yolcuyu yakaladı. Aprona giren bu yolcu hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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