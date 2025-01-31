Yolcu Uçağının Karakutusu Bulundu

KARAKUTU BULUNDU

NTSB, USA Today’e yaptığı açıklamada, Potomac Nehri’nde arama faaliyetleri yürüten ekiplerin kokpit ses kayıt cihazı ile uçuş veri kayıt cihazlarını bularak kazanın son anlarını ve koşullarını aydınlatmada önemli bir rol üstlendiğini aktardı. Karakutunun detaylı inceleme için laboratuvara götürüldüğünü belirten NTSB sözcüsü Peter Knudson, uçakta başka hiçbir kayıt cihazı olmadığını, ekiplerin helikopterdeki kayıt cihazını bulmak üzere çalışmalarına devam ettiğini ifade etti. Uçuş verilerinin toplandığı karakutunun kazanın nedenine ve son anlarına dair önemli bilgiler sunması bekleniyor.

TRUMP: UYARI ÇOK GEÇ GELDİ

Washington yakınlarında Ronald Reagan Havalimanı çevresinde, 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter havada çarpışarak Potomac Nehri’ne düştü. Yetkililer, kazada kurtulan olmadığını duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, kazayla ilgili düzenlediği basın brifinginde Ronald Reagan Havalimanı kulesinin helikopteri son anda uyardığını belirterek, kazanın önlenememesinin nedenlerinden birinin bu olduğunu söyledi. Hava trafik kontrolörünün uyarısının çok geç yapıldığını öne süren Trump, “Bazı uyarıları yaptılar ama bunlar çok çok geç yapıldı. Neredeyse kazadan birkaç saniye önce verilmiş gibiydi. Buraya en zeki ve psikolojik olarak en iyi durumdaki insanların alınması gerekiyor.” şeklinde konuştu.