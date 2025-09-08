Yollar Su Oldu, Duvar Yıkıldı

YAĞIŞLAR YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ

Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, yolları göle dönüştürdü. Yağış nedeniyle trafikteki araçlar zor ilerlerken, bazı araçlar yolda kaldı. Yolda mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıyor.

Gölbaşı’ndaki Seğmenler Mahallesi’nde 3 katlı bir apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yıkılan 2 metrelik duvar sonucunda, apartmanın zemin katındaki dairenin mutfak ve balkon camları kırılırken, beton parçaları mutfak alanına doldu.