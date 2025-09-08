Yollar Su Oldu, Duvar Yıkıldı

Gündem

YAĞIŞLAR YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ

Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, yolları göle dönüştürdü. Yağış nedeniyle trafikteki araçlar zor ilerlerken, bazı araçlar yolda kaldı. Yolda mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıyor.

Gölbaşı’ndaki Seğmenler Mahallesi’nde 3 katlı bir apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yıkılan 2 metrelik duvar sonucunda, apartmanın zemin katındaki dairenin mutfak ve balkon camları kırılırken, beton parçaları mutfak alanına doldu.

Şişli’de Yangın Olayı Kontrol Altına Alındı

Şişli'de bir tur otobüsünde yangın çıktı. Olay, anında müdahale ile kontrol altına alındı ve söndürüldü.
Trabzonspor, Onana İle Anlaşma Sağladı

Trabzonspor'un, Manchester United'da oynayan Kamerunlu kaleci Andre Onana ile prensipte anlaşmaya ulaştığı bildirildi. Transferle ilgili ayrıntılar ilerleyen günlerde netleşecek.

