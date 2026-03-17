Yozgat’ta Terörle Mücadelede DEAŞ Üyesi Yakalandı

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, DEAŞ terör örgütü üyelerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında, DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen bir şüpheliye yönelik müdahale gerçekleştirdi.

EVDE İKİ YABANCI ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sırasında, gözaltına alınan M.H.’nin ikametinde dijital materyallerin bulunduğu belirlendi. Aynı evde yaşayan M.E.C. ve M.N.H. isimli yabancı uyruklu şahısların, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilerek gözaltına alındığı öğrenildi.

İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

M.H.’nin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer şüphelilerin sorgulamalarının ardından Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü’ne teslim edileceği bilgisi paylaşıldı.

