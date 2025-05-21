YPG’nin Geleceği İçin Açık Mesaj

KRİTİK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Es-Selame ile önemli bir görüşme yaptı. Bu görüşmede, Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi istikrarı üzerinde duruldu. Türkiye’nin her zaman Suriye’nin yanında olacağı ifade edildi.

YPG’NİN SİLAH BIRAKMASI GEREKEN BİR KONUDUR

Kalın, PKK/YPG’nin silah bırakmasının ve yeni Suriye’ye entegre olmasının gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sınır güvenliği, gümrük kapıları ve IŞİD üyelerinin bulunduğu cezaevleri ile kampların yönetimi hakkında detaylı bir değerlendirme yapıldı. Bu konular, iki ülkenin güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

BÖLGESEL GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ

Türkiye’nin Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği sağlamaya hazır olduğu belirtildi. Aynı zamanda, İsrail’in Suriye’ye yönelik yaptığı saldırılar ve hava ihlalleri de görüşmenin önemli başlıkları arasında yer aldı. Suriyeli mültecilerin güvenli dönüşleri ve IŞİD ile etkili mücadele konuları da ele alındı.