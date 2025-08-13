YPG, Sisteme Entegre Olmuyor

SURİYE’DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’yi ziyaret eden Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile birlikte ortak bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, açıklamasında “Suriye’de yeni bir sayfa açıldı. Yıllardır devam eden kaos ve gözyaşı durdu ve bütün Suriyeliler için, bölge için umut kapısı açıldı. Suriyeliler belli bir tempoyla vatanlarına dönmeye başladılar. Yaptırımlar kalkmaya başladı.” dedi. Fidan, Suriye’deki kardeşlerin bölgedeki devletlerle ve uluslararası aktörlerle ilişki geliştirmeye başladığını belirtti. “Bazı aktörlerin belli eylemleri hayata geçirdiğini görüyoruz.” diyen Fidan, Lazkiye’deki olaylar ve YPG’nin sisteme entegre olma isteksizliğinin karşılaşılması gereken bir meydan okuma oluşturduğunu ifade etti.

Fidan, Amman’da düzenlenen toplantılar serisini desteklediklerini, kabilelerin bu sorunu barışçıl yolla çözme çabalarını olumlu bulduklarını kaydetti. “Bu karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail.” diyen Fidan, Suriye’deki karışıklığın İsrail’in ulusal güvenlik parametreleri açısından bir öncelik haline geldiğini belirtti. “Attıkları adımlar sadece işgal ettikleri ülkeleri etkilemiyor, sınırı olan diğer ülkeleri de etkiliyor.” ifadelerini kullanan Fidan, Suriye’nin birliğini bozucu tavırların müsamaha görmemesi gerektiğinin altını çizdi.

KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Suriye’deki olumlu gelişmelerin sürebilmesi için karışıklığın olmaması gerektiğini ifade eden Fidan, “Bölgedeki her aktör bizim gibi yapıcı niyet taşımıyor.” vurgusunu yaptı. İsrail yönetiminin uyguladığı politikaların sorun yarattığını belirten Fidan, Suriye’nin yeni yönetiminin, halka hizmet ve toprak bütünlüğünü koruma adına yürüttüğü çalışmalara destek verilmesi gerektiğini söyledi.

YPG/SDG AÇIKLAMALARI

Fidan, YPG/SDG tarafından yapılan açıklamalara da değindi. “Yeni dönemde YPG/SDG tarafından çok fazla açıklama yapıldığını görüyoruz. Ortaya ’10 Mart mutabakatını bu şekilde anlamıyoruz.’ şeklinde bir tablo çıkıyor.” dedi. Fidan, Türkiye’den, İran’dan ve Avrupa’dan gelen örgüt üyelerinin Suriye’yi terk etmediğini ve örgütün Türkiye’deki süreç sonrası yeterli adımları atmadığını kaydetti. “Bunu görmediğimizi zannetmesinler.” diyerek bu duruma dikkat çekti.

OLUMLU BİR SÜREÇ VE GÜVENLİK TALEPLERİ

Fidan, “Biz her zaman için büyük ve stratejik resme baktık. YPG’nin ve yönetim kadrolarının zamana oynama politikasını bırakması lazım.” şeklinde konuştu. Türkiye’de pozitif bir süreç yaşandığını belirten Fidan, “Sizin orada ortaya koyduğunuz küçük kurnazlıkları görmüyor değiliz.” diyerek YPG yönetimine uyarıda bulundu. Türkiye’nin güvenlik taleplerinin karşılanmadığı bir ortamda rahat durma şansının olmadığını belirten Fidan, Cumhurbaşkanının da bunu ifade ettiğini hatırlattı. “Bizim bir numaralı refleksimiz her zaman iyi niyet ve yapıcı bir yaklaşım.” diyerek dikkat çekti.