Ysk, Chp Kurultayı İptal Talebini Reddetti

YÜKSEK SEÇİM KURULU İTİRAZIN REDDİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 6 Nisan 2025 tarihinde yapılacak 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için yapılan başvuruyu inceledi. Kemal Çiftçi tarafından sunulan iptal talebinin reddedildiği aktarıldı. Çiftçi, CHP’nin kurultay sürecinde adaylık başvurularında usulsüzlükler yaşandığı iddiasıyla Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’na başvurmuştu.

KURULUN DEĞERLENDİRMESİ

Çiftçi’nin itirazı Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Kurul, kurultayın Başkanlık Divanı tarafından yürütüldüğünü ve Genel Başkan, Parti Meclisi, Bilim Kültür Sanat Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu aday listelerinin kesinleştirildiğini ve oy pusulasına dönüştürüldüğünü vurguladı. Kurul kararında, “Başvurucu Kemal Çiftçi’nin iddiaları, siyasi partinin kurultay Başkanlık Divanı’nın yetkisinde olup, dilekçede belirtilen diğer iddialar delil veya belgeye dayanmamaktadır,” açıklamasına yer verildi.

İTİRAZIN YSK’YE TAŞINMASI

Kemal Çiftçi, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’nun red kararını “tam kanunsuzluk” iddiasıyla YSK’ye taşıdı. YSK, yaptığı incelemede, ilçe seçim kurulu kararının kesin olduğunu ve tam kanunsuzluk durumu bulunmadığını belirterek başvuruyu reddetti.