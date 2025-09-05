Ysk, Chp’nin İtirazını Kabul Etti

SEÇİM KURULU KARARI

Sarıyer, Ataşehir, Kartal, Bakırköy, Başakşehir ve Esenyurt İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin ilçe kongresinin tedbir kararları nedeniyle gerçekleştirilmeyeceğini ilan etti. Bu durum üzerine CHP, karara itiraz etmek adına Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu. YSK bugün toplandı ve 2 saat 10 dakika süren toplantının ardından önemli bir karar aldı.

İTİRAZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİ

İtirazları inceleyen YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP’nin itiraz başvurusunun onaylandığını bildirdi. Bu gelişmeyle birlikte 39. Olağan Kurultay sürecinin takviminin devam edeceği ve kongrelerin gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.

Altı İlçe Seçim Kurulu’nun kararı, İstanbul İl Kongresi’nin iptaliyle ilgili bir atıf da içeriyordu. Ataşehir İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “13/09/2025 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7. Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında tarafında verilen ara karar kapsamında, ’39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi dahilinde İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına’ karar verilmiştir.” cümlelerine yer verildi.