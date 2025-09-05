Ysk, Chp’nin İtirazını Kabul Etti

İLÇE SEÇİM KURULU KARARLARI

Sarıyer, Ataşehir, Kartal, Bakırköy, Başakşehir ve Esenyurt İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin ilçe kongresinin tedbir kararları nedeniyle gerçekleştirilemeyeceğine karar verdi. CHP, bu karara itiraz etmek üzere Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu. YSK, CHP’nin itirazına dair toplantısını bugün yaptı ve bu toplantı 2 saat 10 dakika sürdü. YSK Başkanı Ahmet Yener, yapılan değerlendirmeler sonrası önemli bir açıklama yaptı: “CHP’nin itiraz başvurusunun kabul edildiğini” duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte, 39. Olağan Kurultay sürecinde belirlenen takvim ilerleyecek ve kongrelerin yapılması planlanıyor.

KONGRE İPTALİNE ATIF

Altı İlçe Seçim Kurulu’nun kararlarında, İstanbul İl Kongresi’nin iptal kararına atıfta bulunulduğu ortaya çıktı. Ataşehir İlçe Seçim Kurulu’nun kararında, “13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7. Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmının 3. maddesi gereğince, ’39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına’ karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.