Gündem

Ysk, Chp’nin İtirazını Kabullenmiştir

ysk-chp-nin-itirazini-kabullenmistir

CHP’NİN İTİRAZI KABUL EDİLDİ

Sarıyer, Ataşehir, Kartal, Bakırköy, Başakşehir ve Esenyurt İlçe Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) ilçe kongresinin yapılmaması yönünde bir tedbir kararı almıştı. CHP, bu karara itiraz ederek Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurmuştu. YSK, bugün bu itirazı değerlendirerek 2 saat 10 dakika süren bir toplantı gerçekleştirdi.

KONGRE TAKVİMİ DEVAM EDECEK

Toplantıda YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP’nin itiraz başvurusunun kabul edildiğini açıkladı. Böylece 39. Olağan Kurultay sürecinde kongrelerin yapılması için takvim devam edecek. Yener, bu gelişmenin önemli olduğunu vurguladı.

Altı İlçe Seçim Kurulu’nun aldığı karar, İstanbul İl Kongresi’nin iptaline de atıfta bulunuyordu. Ataşehir İlçe Seçim Kurulu, “13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7. Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarihli kararı gereğince, “39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına” karar verilmiştir” ifadelerine yer verdi.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Bakan Bayraktar: Soma Termik Santrali Açılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Soma ilçesindeki açıklamasında Soma Termik Santrali'nin yeniden faaliyete geçeceğini bildirdi.
Gündem

Hasan Babacan CHP Görevden Ayrıldı

İstanbul'daki CHP Kongresi'nin iptali sonrası Gürsel Tekin İl Başkanlığı'na kayyum olarak atandı. Ancak, kayyum heyetinden Hasan Babacan çekilme kararı aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.