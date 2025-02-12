Yük Treni, Kargo Aracına Çarptı

KAZA ANINDA MEYDANA GELEN OLAY

Kaza, Zile ilçesinde, Çamdere köyü mevkisinde saat 11.00 sıralarında gerçekleşti. Artova ilçesi istikametinden gelen bir yük treni, hemzemin geçitten geçmekte olan Rıza Şimşek’in kullandığı 06 EHK 048 plakalı kargo aracına çarptı. Kazanın etkisiyle kargo aracı yaklaşık 50 metre sürüklendi ve sürücü yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili gerekli soruşturma başlatıldı.