Yüksek Basınç Etkisi ve Hava Değişimi

HAFTA SONUNDAN İTİBAREN YÜKSEK BASINCIN ETKİSİ

Hafta sonuyla birlikte ülkenin büyük bir bölümünde yüksek basınç etkisini göstermeye başlıyor. Uzmanlar, özellikle İstanbul dahil birçok şehrin yağışsız bir döneme gireceğini belirtiyor. Bu durum, yaz aylarındaki sıcak günleri aratmayabilir.

SOĞUK HAVA AKIMLARININ ETKİLERİ

Diğer taraftan, Rusya’dan gelen soğuk hava akımları Türkiye’ye doğru ilerliyor. Soğuk severler için bu durum sevindirici bir gelişme olsa da, hava değişimlerinin genel hava durumu üzerindeki etkileri merak konusu oluyor. İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, son günlerde Polonya merkezli ‘Azor Yüksek Basıncı’nın Avrupa’nın büyük kısmını etkilediğine dikkat çekiyor.