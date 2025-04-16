Yüksek Seçim Kurulu, CHP’nin İptal Talebini Reddetti

YSK, CHP’NİN KURULTAY İPTALİ TALEBİNİ REDDETTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 6 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal edilmesi için yapılan başvuruyu inceledi. Kemal Çiftçi’nin gerçekleştirdiği iptal talebi, YSK tarafından reddedildi. Çiftçi, CHP’nin olağanüstü kurultayının iptali ve yeniden organize edilmesi için Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’na başvurmuştu. Çiftçi, kurultay süreciyle ilgili adaylık başvurularında usulsüzlükler yaşandığını öne sürdü. Ancak, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu bu itirazı kabul etmedi.

İTİRAZIN GEREKÇELERİ VE CURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

Kurul, yaptığı açıklamada kurultayın Başkanlık Divanı tarafından yönetildiğini, Genel Başkan, Parti Meclisi, Bilim Kültür Sanat Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu aday listelerinin kesinleştirildiğini ve oy pusulasına dönüştüğünü ifade etti. Kararda, “Başvurucu Kemal Çiftçi’nin iddiaları, siyasi partinin kurultay Başkanlık Divanı’nın yetkisinde olup, dilekçede belirtilen diğer iddialar delil veya belgeye dayanmamaktadır,” denildi.

YSK’YE GÖTÜRÜLEN İTİRAZ

Çiftçi, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’nun reddettiği kararın ardından, “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle YSK’ye başvurdu. YSK, değerlendirmesi sonucunda ilçe seçim kurulunun kararının kesin olduğunu ve tam kanunsuzluk durumunun mevcut olmadığını belirterek, başvuruyu yine reddetti.