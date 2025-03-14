Yüksekova Belediyesi Soruşturması Başladı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 18 Ocak’ta gerçekleşen trajik olay, tüm Türkiye’yi derinden etkiledi. 12 yaşındaki Eslem Teker, boş bir arazide başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, Yüksekova Belediyesi’nin ihmallerine dikkat çekildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, belediye yetkilileri hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı.

Olayın Perde Arkası: Bakanlık Harekete Geçti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, olay sonrası Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini belirtti. Müfettişin hazırladığı rapor, Yüksekova Belediyesi’nin sahipsiz köpeklerle ilgili ihmallerini ortaya koydu. Bakan Yerlikaya, raporun ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı ve soruşturma sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Raporda Ortaya Çıkan İhmaller Neler?

Mülkiye Müfettişi’nin raporuna göre, Yüksekova Belediyesi’nin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na uymadığı tespit edildi. Raporda öne çıkan bazı bulgular şöyle:

– Bütçe Ayrılmadı: Belediyenin sahipsiz hayvanların bakımı için kesinleşmiş bütçe gelirinin binde beşi oranında pay ayırması gerekirken bu payın tamamen ayrılmadığı belirlendi.

– Bakımevi Eksikliği: Yüksekova Belediyesi’nin kullanıma açık bir hayvan bakımevi bulunmadığı ortaya çıktı.

– Yönetmelik Güncellenmedi: Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün görev ve çalışma yönetmeliği, kanundaki değişikliklere uygun olarak güncellenmemiş. Bu nedenle sahipsiz hayvanların bakımevinde tutulması gerektiği hükmüne uyulmamış.

– Vatandaş Şikayetleri Dikkate Alınmadı: Olaydan önceki 5 ay içerisinde, vatandaşlar 5 kez CİMER’e şikayet başvurusunda bulunduğu ve 4 muhtar tarafından belediyeye yapılan başvurulara rağmen, gerekli tedbirlerin alınmadığı tespit edildi.

Soruşturma İzni Verildi: Kimler Hedefte?

İçişleri Bakanlığı, rapor ışığında Yüksekova Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Meclisi Üyeleri ve Veteriner İşleri Müdürü hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi. Bakan Yerlikaya, süreçlerin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini ve kamuoyunun gelişmelerden haberdar edileceğini belirtti.

Eslem’in Ailesine Başsağlığı Mesajı

Bakan Yerlikaya, açıklamasında 12 yaşındaki Eslem Teker’e bir kez daha Allah’tan rahmet dileyerek, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Yerlikaya, “Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için gerekli adımlar atılacak” dedi.