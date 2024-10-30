“Yüksekova’da Sirrokümülüs Bulutları Heyecanı”

SİRROKÜMÜLÜS BULUTLARI GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte görülen Sirrokümülüs bulutları, izleyenlere etkileyici bir görsel şölen sundu. Bu yüksek bulut tipi, nadir görülebilir oluşuyla dikkat çekti ve güzelliğiyle herkesi etkiledi. Mevsime bağlı olarak ortaya çıkan düşük sıcaklıklar sayesinde oluşan bu bulutlar, buz kristallerinden oluşan taneli yapısıyla muhteşem bir görüntü oluşturdu.

VATANDAŞLAR GÖKYÜZÜNDEKİ GÜZELLİĞİ CEP TELEFONLARINA KAYDETTİ

Gökyüzündeki bu etkileyici manzarayı ilgiyle izleyen vatandaşlar, o anı cep telefonlarıyla kaydetmeyi tercih etti. Hakan Zanyar Aykut isimli bir vatandaş, “İlçenin semalarında taneli bulutlar yoğunlaştı. Biz de o anı kaçırmamak için hemen kayıt altına aldık. Bu bulutları araştırdık ve Sirrokümülüs deniliyor. Nadir görülen bir durum. İnana oluşan bu görüntü herkesi cezbetti. Şu an gökyüzü muhteşem görünüyor” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.