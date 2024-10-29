“Yumruksuz Saldırı Sonrası Tutuklama Talebi”

OLAYIN GELİŞİMİ

Trendyol Süper Lig’de dün akşam gerçekleşen Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının ardından, spor muhabiri Emre Kaplan’a darp eden kişinin Sezgin Gülnar olduğu iddia edilerek gözaltına alındığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın neticesinde, Emre Kaplan’a kasten yaralama suçuyla gözaltına alınan Sezgin Gülnar, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TWİTTER ÜZERİNDE YAŞANAN TARTIŞMA

Yaşanan saldırının, Emre Kaplan’ın paylaştığı bir sosyal medya gönderisi nedeniyle ortaya çıktığı ifade ediliyor. Kaplan, Galatasaray’ın galibiyetinin ardından “Geçmiş olsun Hasan Arat, geçmiş olsun Hüseyin Yücel. Acil şifalar dilerim” ifadesiyle paylaşımlarda bulundu. Kaplan ayrıca, “Beşiktaş, nezaket içinde açılışına gelen Dursun Özbek’e Başkan ve 2. Başkan seviyesinde küfürle yanıt vermişti. Galatasaray puanını 28’e yükselterek konuyu kapattı. Puan vermeyen bedava sonuçla taraftarı konsolide etmeye devam” şeklinde başka bir gönderi daha yaptı. Bu paylaşımlarından sonra saldırının gerçekleştiği ve Kaplan’ın hastaneye kaldırıldığı ifade ediliyor.

GALATASARAY MUHABİRLERİNDEN POLİSE MÜDAHALE

Saldırının ardından Galatasaray muhabirleri, saldırganın gözaltına alınması için polisle irtibata geçti. Emre Kaplan’a saldıran kişinin Beşiktaş kafilesinden olduğu öne sürüldü.