Yumurta Fiyatları Yükseldi.

AFYON VE KAYSERİ’DE YUMURTA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Afyon ile Kayseri’de son günlerde yumurta fiyatlarında dikkat çeken bir yükseliş meydana geldi. Okulların açılmasıyla birlikte talepteki artış, fiyatlara doğrudan yansıyor. Sektör yetkilileri, arz-talep dengesinin bozulmasının fiyat artışında etkili olduğunu belirtiyor.

YUMURTA FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Kayseri’de en büyük artış yarka yumurtada görüldü. Geçtiğimiz haftalarda 3,60 liradan satılan yarka yumurta 4,10 liraya çıktı. Afyon’da da benzer şekilde, yarka yumurtanın fiyatı 4,05 liradan 4,45 liraya yükseldi.

DİĞER ÜRÜNLERDEKİ FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Afyon’da duble yumurta 4,80 liradan 5,10 liraya, Kayseri’de ise 4,95 liradan 5,15 liraya çıktı. Yeni ana yumurtada da 40 kuruşluk bir artış dikkat çekiyor. Piliç ve klavuz yumurtada ise 20 ila 40 kuruş arasında fiyat farkları bulunuyor.

GELECEKTE FİYATLAR ARTACAK MI?

Sektör temsilcileri, artan talebe bağlı olarak önümüzdeki dönemde yumurta fiyatlarında yeni zamların gündeme gelebileceğine dair uyarılarda bulunuyor. Tüketicilere, “alışverişlerde dikkatli olun, fiyatlar daha da artabilir” mesajı veriliyor.

